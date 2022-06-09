Российская авиация нанесла удар по Украине с территории Беларуси — Генштаб ВСУ 9 июня, 15:49 Цей матеріал також доступний українською ВВС РФ ударили по Житомирской области крылатыми ракетами X-59 (Фото:defence-ua.com)

В четверг, 9 июня, российская авиация нанесла ракетный удар по Житомирской обалсти с территории Беларуси.

Об этом сообщил во время брифинга заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

«Что касается направления Беларуси. Наступательных группирований противника также там не создано. Но, например, сегодня из одного из аэродромов Республики Беларусь противник, Вооруженные силы РФ, поднял свои самолеты и нанес ракетный удар по территории Украины», — рассказал он журналистам.

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По словам Громова, удар крылатыми ракетами X-59 был нанесен самолетами, взлетевшими с аэродрома Барановичи в районе Мозыря Гомельской области.

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