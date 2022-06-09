Российская авиация нанесла удар по Украине с территории Беларуси — Генштаб ВСУ

9 июня, 15:49
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ВВС РФ ударили по Житомирской области крылатыми ракетами X-59 (Фото:defence-ua.com)

ВВС РФ ударили по Житомирской области крылатыми ракетами X-59 (Фото:defence-ua.com)

В четверг, 9 июня, российская авиация нанесла ракетный удар по Житомирской обалсти с территории Беларуси.

Об этом сообщил во время брифинга заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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«Что касается направления Беларуси. Наступательных группирований противника также там не создано. Но, например, сегодня из одного из аэродромов Республики Беларусь противник, Вооруженные силы РФ, поднял свои самолеты и нанес ракетный удар по территории Украины», — рассказал он журналистам.

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https://www.youtube.com/embed/HGzxP3Eiq7g

По словам Громова, удар крылатыми ракетами X-59 был нанесен самолетами, взлетевшими с аэродрома Барановичи в районе Мозыря Гомельской области.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0sVeWTEUVJB7UvgXZ1Ygx3R2AdE93P6zeqh8NeKEfyAXFw7Jvqsmh9mKmXgrUrfHjl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Ракетные удары Российские самолеты Война России против Украины

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