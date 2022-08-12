Новые удары РФ по Днепропетровской области: оккупанты применили Грады и ствольную артиллерию, повреждены жилые дома 12 августа, 08:34 В Никополе и Марганце повреждены жилые дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на пятницу, 12 августа, войска РФ нанесли новые удары по двум районам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По Никопольскому району оккупанты ударили из Градов и ствольной артиллерии.

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В Марганец прилетели около 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик.

Резниченко уточнил, что в городе повреждены четыре многоэтажки и несколько частных домов. В результате атаки пострадали также местный завод, типография, магазин и кафе.

По Никополю войска РФ десять раз попали из ствольной артиллерии.

«Изуродованы четыре частных дома и автомобиля. Предварительно люди не пострадали», — добавил глава ОВА.

В Криворожском районе российские оккупанты обстреляли из Ураганов Зеленодольскую громаду, есть разрушения жилья.

Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области из артиллерии и РСЗО, а также наносят ракетные удары.

11 августа по Никополю оккупанты выпустили 120 снарядов из Градов. Погибли три человека, еще девять, в том числе ребенок, получили ранения.

В городе повреждены более 40 многоэтажек, пять квартир разрушены.



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