Новые удары РФ по Днепропетровской области: оккупанты применили Грады и ствольную артиллерию, повреждены жилые дома

12 августа, 08:34
В Никополе и Марганце повреждены жилые дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В Никополе и Марганце повреждены жилые дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на пятницу, 12 августа, войска РФ нанесли новые удары по двум районам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По Никопольскому району оккупанты ударили из Градов и ствольной артиллерии.

Видео дня

В Марганец прилетели около 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик.

https://www.youtube.com/watch?v=QiIiwFZVH-U&feature=emb_title

Резниченко уточнил, что в городе повреждены четыре многоэтажки и несколько частных домов. В результате атаки пострадали также местный завод, типография, магазин и кафе.

По Никополю войска РФ десять раз попали из ствольной артиллерии.

«Изуродованы четыре частных дома и автомобиля. Предварительно люди не пострадали», — добавил глава ОВА.

В Криворожском районе российские оккупанты обстреляли из Ураганов Зеленодольскую громаду, есть разрушения жилья.

Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области из артиллерии и РСЗО, а также наносят ракетные удары.

11 августа по Никополю оккупанты выпустили 120 снарядов из Градов. Погибли три человека, еще девять, в том числе ребенок, получили ранения.

В городе повреждены более 40 многоэтажек, пять квартир разрушены.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Тимоти Снайдер
Американский историк
Три лживых «Н» Путина. Каковы реальные ставки России в войне против Украины

Три ключевых пропагандистских лозунга Путина в качестве оправдания войны появились не потому, что имеют какое-то отношение к мотивам или интересам РФ, а потому, что вызывают страхи России

12 августа, 07:13
Мнения
Астрономы надеются, что им удастся найти экзопланету, похожу на Землю, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце (Фото:NASA/DSCOVR EPIC)
Далеко собрались? /
Китайские астрономы запускают амбициозную миссию по поиску новой Земли
12 августа, 07:03
Научпоп
Российские собственники теряют контроль над ТРЦ Ocean Plaza (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Сюжет
Раскрыть тайну /
Почему арестовали ТРЦ Ocean Plaza и что его ждет в АРМА — эксклюзив НВ
12 августа, 07:02
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X