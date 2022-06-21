Целью удара РФ по Харькову была инфраструктура метрополитена. Повреждены поезда, один человек получил ранения

21 июня, 13:25
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Как рассказали в ГСЧС, еще одна ракета попала в корпус одного из учебных заведений (Фото:ГСЧС)

Как рассказали в ГСЧС, еще одна ракета попала в корпус одного из учебных заведений (Фото:ГСЧС)

В результате ракетного удара РФ по Харькову, нанесенного в понедельник, 20 июня, пострадал сотрудник метрополитена.

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает издание Status quo.

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«Был нанесен удар по инфраструктуре харьковского метрополитена. В частности — по месту расположения поездов метрополитена. Повреждено как минимум три поезда, ранен работник, состояние — средней степени тяжести», — рассказал начальника облуправления Национальной полиции Владимира Тимошко.

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https://www.youtube.com/embed/CaVUZUrZcnQ

По его словам, целью ударов РФ является желание посеять панику среди жителей города.

Кроме того, по данным ГСЧС, еще одна ракета попала в корпус одного из учебных заведений в Киевском районе Харькова. Никто из людей не пострадал.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid02GBXWpwWaevJBBgozce1Ucdk6Qg2BqZ4zbTfRPVK8zWi25AaXFFk8N4TxscgC8iijl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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