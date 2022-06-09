РФ планирует использовать пленных украинцев для разминирования Мариуполя «естественным путем» — перехват

9 июня, 13:07
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты намерены выпускать пленных на минные поля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты намерены выпускать пленных на минные поля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское военное командование рассматривает возможность использования украинцев для разминирования Мариуполя так называемым «естественным путем».

Обсуждение таких намерений руководства ВС РФ обнародовала в четверг, 9 июня, СБУ.

Читайте также:
«Все зло будет наказано». В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений России — мэр

«В помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя», — сообщил своему собеседнику сотрудник ФСБ с позывным Каспий.

Видео дня

По его словам, данный вопрос уже согласован.

https://www.youtube.com/embed/djGK0qVoPMM

«Наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное — механизм продумать», — заявил оккупант.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1534822782172811265
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Пленные ФСБ Российские военные Минные поля Военные преступления Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X