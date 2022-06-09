РФ планирует использовать пленных украинцев для разминирования Мариуполя «естественным путем» — перехват 9 июня, 13:07 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты намерены выпускать пленных на минные поля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское военное командование рассматривает возможность использования украинцев для разминирования Мариуполя так называемым «естественным путем».

Обсуждение таких намерений руководства ВС РФ обнародовала в четверг, 9 июня, СБУ.

«В помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя», — сообщил своему собеседнику сотрудник ФСБ с позывным Каспий.

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По его словам, данный вопрос уже согласован.

«Наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное — механизм продумать», — заявил оккупант.

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