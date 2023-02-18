Нападение на Киев с воздуха маловероятно. РФ накопила у границ Украины 450 самолетов и 300 вертолетов — разведка 18 февраля, 21:04 Андрей Юсов (Фото:Zalina Besslow/Wikipedia)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что армия РФ сосредоточила примерно 450 самолетов и 300 вертолетов на своих западных авиабазах, что в 200 километрах от границы нашей страны. Однако массированный воздушный удар по Киеву «маловероятен».

Об этом он заявил в комментарии Kyiv Post.

«У нас есть информация о наличии примерно 450 самолетов тактической авиации (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов, половина из них — ударные. Они расположены в основном на территории Российской Федерации не менее чем в 200 километрах от границы, сосредоточены в разных местах, но вне нашей досягаемости», — сказал Юсов.

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Он пояснил, что вражеская авиация расположена в 200 км от границы Украины, чтобы не попасть в зону потенциального 80-километрового удара HIMARS.

Юсов также прокомментировал угрозу массированной воздушной атаки, о чем в последнее время говорят военные эксперты и аналитики. Он предположил, что российская авиация может использоваться для поддержки наступления Кремля на востоке Украины.

Эти силы могут быть использованы в первую очередь на Донбассе. Нападение (с воздуха) в Киев маловероятно. Наступление России на востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату территорий Донецкой и Луганской областей до конца марта", — подытожил он.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Кремля уже серьезные проблемы со своим «большим наступлением».

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что на Донбассе, где продолжаются активные боевые действия, после этой войны не останется ничего живого из-за действий страны-агрессора РФ.