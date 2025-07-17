Россия не наносила массированных ударов с тех пор, как в Киев прибыл спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, отметил президент Владимир Зеленский .

Соответствующую связь заметил и военный обозреватель Денис Попович.

«Чтобы лишний раз не давать поводов Кэллогу», — объяснил он мотивы россиян в эфире Radio NV.

В то же время, считает он, есть и негативная сторона этого явления:

«Есть обе стороны медали. Сейчас нет этих ударов. Сейчас оно, конечно, очень хорошо, что есть спокойные дни, и будем надеяться, что и этой ночью так же будет спокойно. Но Келлог когда-то уедет, и это произойдет в ближайшие дни, он на неделю только прибыл в Украину. А за этот период идет накопление дронов со стороны россиян. Мне не хотелось бы считать, сколько они накопят, для того, чтобы ударить по Киеву, когда Кэллог поедет».

Попович напомнил озвученные Главным управлением разведки возможности россиян в изготовлении БПЛА:

«170 дронов в сутки они могут изготавливать — шахедов, Гербер и прочих. Давайте посчитаем, сколько они успеют наклепать до того, как Кэллог уедет».

14 июля спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог прибыл в Киев с недельным визитом.

С тех пор тревоги в Киеве были, но столицу масштабно не обстреливали. Уменьшилось количество атак и на другие города.

В соцсетях шутят и о том, что спецпредставитель приехал, чтобы украинцы выспались, и о том, что нужно выдать украинский паспорт Келлогу.