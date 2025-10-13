Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло рассказал в эфире Radio NV , что в Донецкой области, на стыке добропольского и константиновского направлений , россияне начали использовать тяжелую технику, потому что уже в отчаянии.

Россияне не достигают того успеха своей традиционной тактикой малых штурмовых групп по один-пять человек: некоторые из них ползут, некоторые из них бегут, некоторые из них пытаются скрытно подойти к нашим позициям. И вот россияне, понимая даже всю уязвимость сейчас боевой бронированной техники (а я напомню, что российские запасы в бронетехнике, мягко говоря, очень и очень истощены) идут как раз на такой рискованный шаг, чтобы с помощью эффекта неожиданности достичь какого-то значительного прорыва. То есть вот такие точечные действия — это, в определенной степени, отчаяние, признак того, что за долгое время штурмовые группы, мягко говоря, ничего не достигли.

Я напомню, что недавно президент [Владимир] Зеленский так же заявил, что в районах Доброполья уже потери противника составляют около 12 тысяч, причём большая часть из них — 7200 — это безвозвратные [потери]. Это понятно, потому что активнее всего врага выбивают там не наши пехотинцы, а дроны. Средний показатель уничтожения врага дронами, он все-таки составляет около 54% безвозвратных на 46% [санитарных] потерь.