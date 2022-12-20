Войска РФ начали использовать для ударов по Украине меньшие дроны Shahed-131 — ВСУ 20 декабря, 15:54 Дрон-камикадзе после атаки по Киевской области 19 декабря (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Войска РФ начали использовать для атак по Украине меньшие дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге.

«Мы видим применение БПЛА Shahed-136, сейчас еще и используют Shahed-131 — это меньшая версия у них. То они маркируют как Герань-2, а это Герань-1 — меньший дрон. Но мы все прекрасно понимаем, что это дроны иранского производства», — пояснил он.

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Игнат добавил, что российские оккупанты выпускают дроны-камикадзе небольшими группами по разным направлениям. Средняя скорость вражеского беспилотника — 150 км/ч.

Всего за ноябрь и декабрь РФ применила 127 шахедов и 300 крылатых ракет против Украины.

С начала октября Россия перешла к тактике массированных ракетных ударов по Украине, а также начала атаковать города дронами-камикадзе иранского производства. Вражеские снаряды и беспилотники попадают в объекты критической инфраструктуры, а также разрушают гражданскую инфраструктуру.

Украинская ПВО сбивает большинство ракет и дронов российских оккупантов.

В ночь на 19 декабря страна-агрессор РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область. Оккупанты направили на столицу 23 беспилотника, 18 из них удалось сбить.

Обломки сбитых дронов повредили проезжую часть в Соломенском районе города, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе. Один из беспилотников попал в объект критической инфраструктуры.



