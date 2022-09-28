В ВСУ рассказали, как распознать иранские дроны-камикадзе 28 сентября, 16:31 ВСУ уже сбивают иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые использует РФ (Фото:Генштаб ВСУ)

Россия использует дроны-камикадзе иранского производства для ударов по объектам инфраструктуры, их можно распознать по характерному громкому звуку.

Об этом рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

По ее словам, они летают на низкой высоте, поэтому их сложно обнаружить силам противовоздушной обороны.

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«Они достаточно громкие, их можно услышать даже ночью. Это напоминает звук мотора мопеда или бензопилы», — уточнила Гуменюк.

Она добавила, что если люди слышат такой звук, то необходимо перейти в укрытие и избегать мест, куда могут быть направлены дроны-камикадзе.

Гуменюк также рассказала, что за несколько недель войска РФ запустили на юге Украины более 30 таких дронов-камикадзе, 22 из них удалось сбить.

«Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны, только десять попали, но не все эти попадания были результативными», — резюмировала она.

Инфографика: НВ

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.



30 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.

