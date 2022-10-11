«Одна из самых нелепых террористических акций»: разведка назвала дату, когда РФ запланировала ракетный удар по Украине 11 октября, 14:00 Россия начала готовить массированные удары по Украине со 2 октября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Россия начала готовить массированные удары по Украине со 2 октября, а окончательное решение об их нанесении было принято 9 октября.

Об этом в комментарии в эфире телемарафона на Суспільному сообщил пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, эти атаки не являются ответом за удар по Крымскому мосту, а связаны с назначением нового командующего оккупационных войск в Украине Сергея Суровикина.

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«Потому что необходимо быстро продемонстрировать какие-то вроде бы реальные достижения и провести такую политическую и психологическую операцию», — пояснил Юсов.

Он добавил, что РФ избрала целями ударов преимущественно гражданскую инфраструктуру.

«Вчерашний массовый ракетный удар рашистов по Украине — одна из самых бессмысленных террористических акций в истории режима Путина. Это явка с повинной. Весь мир увидел, что удары наносятся, в первую очередь, по гражданским объектам, по мирным жителям, по энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает жизнедеятельность именно гражданских объектов», — рассказал представитель ГУР.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины.

Известно о ракетных ударах по 14 областях Украины, в частности по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях. Главными целями армии РФ в областях Украины стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей вследствие этого есть перебои со электро- и водоснабжением, с интернетом.