Выход — выезжать из оккупации. Россияне могут присылать электронные повестки и жителям захваченных территорий — Федоров 15 апреля, 21:09 Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Российские военные придумали метод, как раздавать повестки жителям временно оккупированных территорий. Местные жители могут подвергнуться закону РФ о едином реестре военнообязанных, предусматривающем введение электронных повесток.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По его словам, в опасности в первую очередь те лица, которые приняли гражданство РФ, либо попали в реестры социальных служб или медучреждений, где получали соответствующую помощь.

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«В законе написано, что между собой органы будут обмениваться реестрами. К примеру, если наши жители обратились в больницу в городе Мелитополь и попали в реестр, то они сразу попадают и в реестр тех, кто потенциально может получить повестку», — сказал Федоров.

Мэр Мелитополя призвал людей выезжать с оккупированных территорий Украины, за последние недели это сделало уже более 2000 человек.