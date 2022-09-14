Ким предупредил об угрозе ударов РФ по объектам тепло и электрогенерации в Николаеве 14 сентября, 09:38 Виталий Ким призвал жителей города держаться подальше от указанных объектов (Фото:Виталий Ким/Facebook)

По состоянию на среду, 14 сентября, существует угроза российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Николаева.

Об этом после массированного ночного обстрела города сообщил у себя в Telegram-канале глава местной областной военной администрации Виталий Ким.

«В течение дня по объектам тепло и электрогенерации возможны обстрелы в Николаеве. Держитесь подальше от них. Следите за сигналами тревоги», — призвал он жителей города.

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Напомним, что на фоне активного контрнаступления украинской армии и освобождения ею около 8000 кв. км. своих территорий российские войска нанесли 12 сентября удары по объектам критической инфраструктуры Харькова.

Под ракетный обстрел попала местная ТЭЦ, где погибли двое сотрудников компании Укрэнерго.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение почти везде удалось полностью восстановить.

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