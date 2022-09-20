«Не изменит позиции ВСУ». Оккупанты РФ хотят провести «референдумы» на захваченных территориях четырех областей Украины — что известно 20 сентября, 18:30 Глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко разрывает российский флаг в освобожденной Казачьей Лопане Харьковской области, 12 сентября 2022 года (Фото:Facebook/Вочеслав Задоренко via REUTERS)

Марионетки Кремля в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях заявили о планах провести «референдумы» о «вхождение» в состав России 23 — 27 сентября. В Офисе президента это считают ответом на успешное контрнаступление ВСУ и уверяют: в случае их проведения не будет и малейшего шанса на дипломатию.



НВ собрал все, что известно сейчас о незаконных намерениях РФ.



Накануне боевики «Л/ДНР» обратились к своим главарям, попросив провести псевдореферендумы о «принятии в состав РФ» оккупированных территорий Украины.

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Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления ВСУ: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) украинские защитники освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.



Во вторник, 20 сентября, кремлевские марионетки Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили даты их проведения, заявив, что незаконное голосование должно состояться с 23 по 27 сентября.

Вслед за ними о псевдореферендумах в эти же дни заявили оккупационные «власти» в Херсонской и Запорожской областях. Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил о создании «добровольческих батальонов», чтобы жители региона принимали участие в войне против Украины.

По его словам, они «вместе с воинами российской армии помогут как можно быстрее завершить победоносно «специальную военную операцию «. О создании таких же «батальонов» объявил и гауляйтер из Запорожской области Евгений Балицкий.

Также террорист ДНР Денис Пушилин обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом рассмотреть вопрос вхождения временно оккупированных украинских территорий в состав РФ.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что глава Кремля и министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу могут обратиться к россиянам 20 сентября. Они пишут, что обращение Путина может быть связано с псевдореферендумами, которые Кремль хочет провести на временно захваченных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Кроме этого, во вторник Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Реакция Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что шантаж России «референдумами» и «мобилизацией» — это «страх разгрома».

«Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой», — написал он в Telegram.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк считает планы незаконных «референдумов» асимметричным ответом России на украинское контрнаступление, а пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Liga.net заявил, что такие действия оккупантов не повлияют на позицию Владимира Зеленского. По его словам, псевдореферендумы сведут на нет малейший шанс на дипломатию.

«Какой бы казуистикой Россия не пыталась прикрыть свои военные поражения, и как бы она ни намекала на тотальную войну, это не изменит позиции ВСУ и президента как верховного главнокомандующего. Все международно признанные украинские территории будут деоккупированы. Но без референдумов еще остается малейший шанс на дипломатическое решение. После референдумов — нет», — сказал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никакие фейковые «референдумы» России уже не помогут.

«Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и в дальнейшем будет освобождать их, что бы там ни говорили в России», — подчеркнул Кулеба.



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