России понадобится до нескольких дней для подготовки нового массированного ракетного удара — Воздушные силы 6 декабря, 13:22 Россия может несколько дней готовить новый ракетный удар по Украине, сообщили в Воздушных силах (Фото:Полиция Киевской области)

По данным Воздушных сил, России может понадобится до нескольких дней для подготовки нового массированного ракетного удара по Украине.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, подготовка состоит из программирования маршрута ракет и сбора разведданных разного характера. Также РФ учитывает размещение зенитно-ракетных комплексов, рассчитывая «слабые места» в украинской ПВО.

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Игнат отметил, что ракетный удар 5 декабря был спланировал заранее и не являлся ответом на «хлопки» на военных аэродромах Энгельс и Дягилево.

«Понятно, что это не было спонтанное решение после какого-то „хлопка“, это готовилось заранее», — сказал он.

Ранее Игнат заявлял, что РФ может повторно нанести ракетный удар по Украине во вторник, 6 декабря.