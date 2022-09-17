Российская армия может не выдержать еще одно наступление украинских сил в Луганской области — британская разведка 17 сентября, 10:00 Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Украина продолжает наступательные операции на северо-востоке страны. Пока неясно, есть ли у оккупантов возможности для обороны.



Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Отмечено, что с наступлением украинских сил на северо-востоке российские войска установили оборонительный рубеж между рекой Оскол и городом Сватово в Луганской области.



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"Россия, вероятно, считает сохранение контроля над этой зоной важным, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов поставок, которые РФ все еще контролирует из Белгородской области", - говорится в обзоре.



Кроме того, упомянутая линия обороны проходит вдоль границы Луганской области, которую Россия стремится "освободить" как одну из своих непосредственных военных целей.



«Любая существенная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию России», — добавляют в разведке.



Британцы отмечают, что Россия, скорее всего, попытается вести упорную оборону в этом районе, "но неясно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому наступлению".



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