Российская армия может не выдержать еще одно наступление украинских сил в Луганской области — британская разведка
Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)
Украина продолжает наступательные операции на северо-востоке страны. Пока неясно, есть ли у оккупантов возможности для обороны.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Отмечено, что с наступлением украинских сил на северо-востоке российские войска установили оборонительный рубеж между рекой Оскол и городом Сватово в Луганской области.
"Россия, вероятно, считает сохранение контроля над этой зоной важным, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов поставок, которые РФ все еще контролирует из Белгородской области", - говорится в обзоре.
Кроме того, упомянутая линия обороны проходит вдоль границы Луганской области, которую Россия стремится "освободить" как одну из своих непосредственных военных целей.
«Любая существенная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию России», — добавляют в разведке.
Британцы отмечают, что Россия, скорее всего, попытается вести упорную оборону в этом районе, "но неясно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому наступлению".
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