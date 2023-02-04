РФ сейчас сосредоточена на востоке, но может нанести неожиданный удар по югу Украины — оперативное командование 4 февраля, 10:00 Россия может нанести неожиданный удар на юге Украины (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Российские оккупационные войска сейчас сосредоточены на боевых действиях на восточном направлении, но при этом сохраняется возможность неожиданного удара на юге Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, Силы обороны готовы к любому развитию событий и продолжают тщательно отслеживать тактику РФ.

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Она добавила, что тактика армии РФ постоянно меняется, они маневрируют имеющимися ресурсами.

1 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Россия готовится к максимальной эскалации в полномасштабной войне против Украины.

