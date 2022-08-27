РФ может готовить провокацию на День знаний в одном из оккупированных городов Донецкой области — советник мэра Мариуполя 27 августа, 16:25 Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия может готовить провокации на 1 сентября в школах захваченных городов Донецкой области.

Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Такой вывод Андрющенко сделал в контексте недавнего указания российского диктатора Владимира Путина взять все школы, в частности, Донецкой области под вооруженную охрану в день первого звонка.



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«Я бы на месте родителей как минимум проигнорировал первый звонок с оккупантами. Просто обычно после таких анонсов у россиян первый звонок для гражданских украинцев превращается в грустный набат», — написал он.



По мнению советника мэра, это даже не предупреждение, а прямой анонс очередной провокации, которую оккупанты «точно устроят» в одной из школ Донецка, Горловки, Мариуполя, Волновахи или другого оккупированного города.



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