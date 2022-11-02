В Воздушных силах ВСУ объяснили, чем опасны иранские баллистические ракеты и как им противодействовать 2 ноября, 11:24 Иран может передать России баллистические ракеты для войны против Украины (Фото:imp_navigator/Flickr)

У Украины нет эффективных средств борьбы против иранских баллистических ракет, которые Россия, вероятно, начнет скоро использовать в войне. Однако есть разные способы противодействовать им.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, угроза использования баллистических ракет есть, и она не новая. Но Украина уже сталкивалась с большей грозой в первые дни полномасштабного вторжения армии РФ. Тогда российские баллистические ракеты Искандер-М атаковали Украину вместе с Точками У и применялись очень широко по всей стране.

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Игнат пояснил, что баллистический тип ракет более опасен, чем другие.

«Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас эффективных средств для защиты. Это баллистика, она летит фактически из космоса, летит на огромной скорости вниз. Сбивать их фактически нереально, но противодействовать можно разными способами», — отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

По его словам, самый лучший способ — это уничтожить вооружение там, откуда оно запускается.

«Самый лучший способ — уничтожить их там, откуда их запускают. А это дальность ракет 300 и 700 км. Поэтому разные методы воздействия, „хлопки“ есть, их никто не отменял», — резюмировал Игнат.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

16 октября The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В Пентагоне пока не подтвердили данные о том, что Иран предоставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.



При этом официальный Тегеран, несмотря на множество доказательств военного сотрудничества с Москвой, продолжает это отрицать.



