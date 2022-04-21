«Крупнейшее военное преступление 21 века». Войска РФ могли похоронить до 9 тысяч украинцев в Мангуше — Мариупольский горсовет 21 апреля, 21:57 Цей матеріал також доступний українською Мангуш, 3 апреля 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В поселке Мангуш оккупанты могли похоронить от трех до девяти тысяч жителей Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

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«На это указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше», — говорится в сообщении.

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По их данным, могилы в Мангуше оккупанты рыли и заполняли трупами ежедневно на протяжении всего апреля. В таких могилах тела укладывают в несколько слоев, сообщили источники горсовета.

«В Мариуполе совершено крупнейшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч граждан в Мариуполе. А это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Нужно остановить геноцид», — отметил мэр города Вадим Бойченко.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что местные обнаружили под Мариуполем новую 30-метровую братскую могилу, вырытую оккупантами.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушено российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

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