Войска РФ начали минировать пригороды Мариуполя — советник мэра
Оккупанты пытаются укрепить пригород захваченного Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Войска РФ начали минировать пригороды захваченного Мариуполя.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, пригород укрепляют не только цементными пирамидами.
«Не только установкой „зубов дракона“ оккупанты укрепляют пригород. По линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей», — отметил Андрющенко.
Он добавил, что такие действия российских оккупантов указывают на ускоренное и усиленное укрепление города.
Накануне стало известно, что оккупанты начали строить линию обороны вокруг захваченного Мариуполя, на подъездах к городу устанавливают бетонные пирамиды.
Бетонные заграждения частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольское. Также значительно усиливают направление с севера в село Старый Крым.