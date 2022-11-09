Войска РФ начали минировать пригороды Мариуполя — советник мэра

9 ноября, 13:07
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Оккупанты пытаются укрепить пригород захваченного Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты пытаются укрепить пригород захваченного Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ начали минировать пригороды захваченного Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, пригород укрепляют не только цементными пирамидами.

«Не только установкой „зубов дракона“ оккупанты укрепляют пригород. По линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей», — отметил Андрющенко.

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Он добавил, что такие действия российских оккупантов указывают на ускоренное и усиленное укрепление города.

Накануне стало известно, что оккупанты начали строить линию обороны вокруг захваченного Мариуполя, на подъездах к городу устанавливают бетонные пирамиды.

https://www.youtube.com/watch?v=7LuOavXlaqk

Бетонные заграждения частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольское. Также значительно усиливают направление с севера в село Старый Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь Минирование Война России против Украины

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