Войска РФ начали минировать пригороды Мариуполя — советник мэра 9 ноября, 13:07 Оккупанты пытаются укрепить пригород захваченного Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ начали минировать пригороды захваченного Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, пригород укрепляют не только цементными пирамидами.

«Не только установкой „зубов дракона“ оккупанты укрепляют пригород. По линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей», — отметил Андрющенко.

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Он добавил, что такие действия российских оккупантов указывают на ускоренное и усиленное укрепление города.

Накануне стало известно, что оккупанты начали строить линию обороны вокруг захваченного Мариуполя, на подъездах к городу устанавливают бетонные пирамиды.

Бетонные заграждения частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольское. Также значительно усиливают направление с севера в село Старый Крым.

