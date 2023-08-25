Войска РФ испытывают новую тактику, размещая ракетоносители в Азовском море — Гуменюк 25 августа, 11:34 РФ выпустила две ракеты по Одесской области из Азовского моря (Фото:kchf.ru/Telegram)

Во время атаки на Украину в ночь на пятницу, 25 августа, войска РФ выпустили две ракеты из акватории Азовского моря.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Враг разместил ракетоноситель на этот раз в Азовском море и это свидетельствует о том, что они выискивают новую тактику и новые направления, чтобы ракеты обходили системы украинского ПВО», — пояснила она.

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Гуменюк добавила, что изначально во время атаки противник использовал тактическую авиацию, выпустив две ракеты Х-35 по направлению одного из портов Одесской области.

Через несколько часов оккупанты атаковали регион Калибрами.

Все вражеские цели были уничтожены.

В ночь на 25 августа РФ осуществила новую атаку на Украину. По Одесской области оккупанты выпустили две волны ракет.

Все цели удалось сбить силам украинской ПВО в пределах региона.