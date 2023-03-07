Гуменюк объяснила, почему войска РФ стали запускать дроны-камикадзе с севера

7 марта, 10:19
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В последнее время российские оккупанты атакуют Украину дронами с севера (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

В последнее время российские оккупанты атакуют Украину дронами с севера (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Войска РФ меняют тактику нанесения ударов по Украине, запуская дроны-камикадзе с севера.

Как объяснила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, пока новая тактика безуспешна.

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«Они уже убедились, что пролет через южные регионы снижает результативность, потому что силы противовоздушной обороны успевают уничтожить воздушные объекты до того, как они достанутся цели. Поэтому они изменили тактику — и теперь атакуют с севера и одновременно держат на юге ракетоносители и поднимают в воздух стратегическую или тактическую авиацию», — пояснила она.

Гуменюк добавила, что это направлено на рассредоточение сил украинской ПВО.

РФ продолжает использовать Шахеды, так как они дешевле ракет.

https://www.youtube.com/watch?v=1L_FA3cey_Y

В последний раз РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину 16 февраля. Оккупанты выпустили 36 ракет морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.

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После этого войска РФ преимущественно применяли для атак дроны-камикадзе, а также точечно били ракетами по украинским городам на востоке, в центре и на севере страны.

В ночь на 6 марта войска РФ запустили по Украине дроны-камикадзе. Всего было выпущено 15 беспилотников Shahed 131/136. Силы украинской ПВО сбили 13 из них, часть — над Днепропетровской областью.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Война России против Украины дроны-камикадзе

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