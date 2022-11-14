Без формы и снаряжения. РФ массово завозит в Мелитополь мобилизованных — СМИ

14 ноября, 10:41
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В Мелитополь завезли мобилизованных россиян (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

В Мелитополь завезли мобилизованных россиян (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

В оккупированный Мелитополь и близлежащие села начали массово завозить мобилизованных россиян, сообщает РИА Мелитополь.

По данным издания, мобилизованные не обеспечены формой, поэтому на городских вещевых рынках идет активная торговля военной формой.

«Чмобоки скупают на рынке сапоги, берцы, так как приехали воевать в кедах. Еще они скупают форму любую и перешивают ее. Швеи местные сейчас работают в четыре руки», — рассказывают жители Мелитополя.

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Кроме того, в городе замечают очень активное движение грузового транспорта. На Запорожское направление оккупанты везут строительный лес, бетонные блоки, блиндажи, бетонные противотанковые пирамидки. Едут в том же направлении и груженные самосвалы, тентованные КамАЗы.

Заселяют вновь прибывших военных в ближайшие села: пустые дома, школы, детские сады.

В самом Мелитополе оккупанты также уже занимают школы. По данным издания, в школу № 22, расположенную в частном секторе на Новом Мелитополе, завезли российских военных. Систему залпового огня Град оккупанты поставили прямо во дворе школы рядом с жилыми домами.

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Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты превратили город в военную базу.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мобилизация Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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