«Использовали огромное количество ракет». В Воздушных силах рассказали, как РФ может изменить стратегию ударов по Украине 24 февраля, 12:26 Количество массированных ракетных атак России по украинским объектам уменьшилось (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Количество массированных ракетных атак России по украинским объектам уменьшилось. Страна-агрессор уже использовала огромное количество ракет и вскоре может изменить стратегию ударов по Украине.



Об этом в комментарии 24 каналу сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, если бы у оккупантов была возможность запускать большее количество ракет, то они бы это делали. Сейчас они могут себе позволить только такое количество, поскольку большинство высокоточных ракет они уже использовали.

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Игнат напомнил, что в течение осени и зимы Россия пыталась уничтожить критическую инфраструктуру Украины, но этот план провалился, поскольку украинские энергетики совершили чудеса, а Запад продолжал помогать. Однако в результате этих ударов РФ потеряла огромное количество ракет.

«Они огромное количество ракет использовали. Их запускают и фактически с конвейера берут Калибры и Х-101. Это дефицитное дальнобойное высокоточное оружие. И все чаще применяют советские Х-22 и С-300», — сказал он.

Он предположил, что, возможно, РФ будет менять стратегию нанесения ударов или снова накопит большое количество ракет.

«Возможно, будут выбирать другие объекты. Главное управление разведки нам говорит, что действительно уменьшилось количество ракет. Они не могут такими темпами, как это было раньше, наносить массированные удары. Но, возможно, будут накапливать и делать это снова», — отметил Игнат.

Представитель командования добавил, что оккупанты могут наносить удары по транспортной инфраструктуре, но украинские защитники готовы отражать вражеские атаки.

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