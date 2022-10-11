Войска РФ изменили тактику ракетного террора, чтобы создать картинку для россиян — Ким

11 октября, 12:34
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Ким отметил, что россияне выпускают по 1−2 ракеты с интервалом по территории Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ким отметил, что россияне выпускают по 1−2 ракеты с интервалом по территории Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Войска РФ изменили тактику ракетного террора, чтобы создать картинку для российской пропаганды, убежден глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«По моему мнению, россияне изменили немного тактику. Они не один раз выпускают ракеты, чтобы наши люди могли переждать, и наша ПВО отработать, а с интервалами запускают значительно меньше ракет и держат людей в укрытиях», — сказал он в эфире телемарафона.

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Ким отметил, что россияне три часа подряд выпускают по 1−2 ракеты с интервалом по территории Украины. По его мнению, это делается, чтобы российская пропаганда могла создать красивую картинку на телевидении.

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«Они это делают, я считаю, для своей картинки в России: тут отключают свет, они все поразили, весь день стреляют ракетами. Это очень нравится россиянам, потому что они распространяют такой нарратив, что информация об уничтожении приходит в реальном времени», — сказал Ким.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины. Известно о ракетных ударах по 14 областях Украины, в частности по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях.

Главными целями армии РФ в областях Украины стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей вследствие этого есть перебои со электро- и водоснабжением, с интернетом.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Николаевская ОГА Виталий Ким

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