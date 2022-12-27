Две волны. РФ изменили тактику применения иранских дронов — ОК Юг

27 декабря, 11:10
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В ОК Юг рассказали о новой тактике РФ по применению иранских дронов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ОК Юг рассказали о новой тактике РФ по применению иранских дронов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Оккупационные войска РФ изменили тактику применения иранских дронов для ударов по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, после получения новой партии беспилотников оккупанты применяют их не так часто, как это было с первой партией.

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Гуменюк рассказала, что первая волна дронов направлена на выявление украинской ПВО, а за ней уже идет ударная волна.

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Она отметила, что массовый запуск иранских дронов, когда их летит сразу несколько десятков, нацелен именно на выявление расположения украинских комплексов ПВО.

«Именно поэтому мы снова и снова подчеркиваем — не надо говорить, где и когда сработала ПВО», — подчеркнула Гуменюк.

17 декабря в разведке сообщили, что Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе.

В ночь с 18 на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область. По данным Воздушных сил, украинские защитники сбили 30 из 35 иранских беспилотников.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники

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