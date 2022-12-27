Две волны. РФ изменили тактику применения иранских дронов — ОК Юг
В ОК Юг рассказали о новой тактике РФ по применению иранских дронов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
Оккупационные войска РФ изменили тактику применения иранских дронов для ударов по территории Украины.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, после получения новой партии беспилотников оккупанты применяют их не так часто, как это было с первой партией.
Гуменюк рассказала, что первая волна дронов направлена на выявление украинской ПВО, а за ней уже идет ударная волна.
Она отметила, что массовый запуск иранских дронов, когда их летит сразу несколько десятков, нацелен именно на выявление расположения украинских комплексов ПВО.
«Именно поэтому мы снова и снова подчеркиваем — не надо говорить, где и когда сработала ПВО», — подчеркнула Гуменюк.
17 декабря в разведке сообщили, что Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе.
В ночь с 18 на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область. По данным Воздушных сил, украинские защитники сбили 30 из 35 иранских беспилотников.