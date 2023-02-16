«Понимают, что это последняя гастроль»: Данилов объяснил, как оккупанты изменили тактику ракетных обстрелов 16 февраля, 12:20 Данилов объяснил, как оккупанты изменили тактику ракетных обстрелов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя ночной ракетный обстрел 16 февраля, заявил, что оккупанты пытаются улучшить ситуацию на фронте в свою сторону.

В эфире телемарафона он сказал, что российские оккупационные войска изменили свою тактику.

«Ночные обстрелы свидетельствуют о том, что они готовятся, они не спят. Они понимают, что это „последняя гастроль“. Им надо любым способом пытаться поменять ситуацию на фронте. Поэтому они начинают применять другие средства. Те объекты летающие шары — ред.) не несут прямую угрозу, но они действительно отвлекают наши силы. На них могут быть пристроены различные вещи, которые могут быть опасными. Поэтому наши военные занимаются ими. То, что касается ночных обстрелов, то это говорит об изменении их тактики. К сожалению, они еще будут», — сказал Данилов.

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Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине в ночь на четверг, 16 февраля, атаковав несколько областей. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет из 36 выпущенных.

В ходе атаки были поражены объекты критической инфраструктуры. Попадания зафиксированы в Кременчуге, Днепропетровской, Кировоградской и Львовской областях.



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