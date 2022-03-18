Оккупанты истратили в Украине почти весь запас ракет, заводы по их производству работают круглосуточно — Генштаб

18 марта, 13:00
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Оккупанты истратили в Украине почти весь запас ракет (Фото:Генштаб)

Оккупанты истратили в Украине почти весь запас ракет (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска израсходовали в Украине почти весь запас ракет и некоторых видов боеприпасов.

Об этом сообщает Генштаб.

В связи с этим в России приняли решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ Калибр и боеприпасов в РСЗО Смерч, на круглосуточный режим работы.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Ракеты Война России против Украины

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