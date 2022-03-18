Оккупанты истратили в Украине почти весь запас ракет, заводы по их производству работают круглосуточно — Генштаб
Оккупанты истратили в Украине почти весь запас ракет (Фото:Генштаб)
Российские оккупационные войска израсходовали в Украине почти весь запас ракет и некоторых видов боеприпасов.
Об этом сообщает Генштаб.
В связи с этим в России приняли решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ Калибр и боеприпасов в РСЗО Смерч, на круглосуточный режим работы.
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