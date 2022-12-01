Россияне мониторят украинские соцсети для корректировки ракетных ударов — Воздушные силы 1 декабря, 13:15 В Воздушных силах рассказали, как оккупанты используют соцсети для ракетных ударов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Воздушных силах рассказали, как российские оккупанты используют украинские соцсети для корректировки своих ракетных ударов.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«У них есть серьезная армия мониторщиков, которые изучают прежде всего то, что пишут украинцы в своих соцсетях. Так что у нас всегда должна быть информационная гигиена в разных ее проявлениях, потому что действительно враг читает комментарии, смотрит Telegram-каналы разных деятелей и рядовых граждан», — сказал он.

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Кроме того, у россиян есть космическая разведка. Также оккупанты используют беспилотники.



«Ну, и безусловно, это агентура, которая есть в Украине», — добавил Игнат.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.

По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия. Вероятно, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине.