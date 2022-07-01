Воздушные силы рассказали, почему Россия использует советские ракеты

1 июля, 00:03
Ракета оккупантов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Ракета оккупантов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Россия использует советские ракеты в войне против Украины, поскольку из-за санкций не может пополнять запас нового вооружения. Поэтому они перебросили севернее бомбардировщики, чтобы достать ракетой, которая летит 600 км.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, у России могут заканчиваться ракеты Х-101, Х-30 или Х-32, так как их много уже использовали по Украине. Также речь может идти о ракетах Калибр — они высокотехнологичны и дорого стоят.

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«Они понимают, что из-за санкций они не смогут пополнить запас и им нечем будет шантажировать мир. Поэтому они применяют устаревшее советское вооружение. Это Х-59, х-22 и прочее. Поэтому и перебросили севернее бомбардировщики, чтобы достать ракетой, которая летит 600 км», — сказал Игнат.

В то же время он отметил, что Х-22 является одной из самых мощных российских ракет, которая заряжена 900 кг взрывчатки.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Крылатая ракета Ракеты Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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