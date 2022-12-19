В Минобороны объяснили, как РФ использует информацию в соцсетях для ракетных ударов по Украине 19 декабря, 13:34 РФ изучает соцсети и данные разведке перед нанесением ракетных ударов. (Фото:Полиция Киевской области)

Российские оккупанты изучают информацию из социальных сетей и данные разведки перед нанесением ракетных ударов по территории Украины.



Как сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram, РФ использует воздушную и наземную агентурную разведку, изучает социальные сети украинских пользователей и разнообразные паблики.

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В ведомстве призвали не публиковать:

фото и видео пусков украинских ракет ПВО;

фото и видео позиций украинских средств ПВО;

свое мнение по поводу того, какое украинское оружие где может стоять и какие объекты прикрывать;

сколько единиц техники видели или пусков ракет было слышно.

По данным Минобороны, РФ использует такую информацию для:

разведки;

прокладывание маршрутов применения ракет для обхода ПВО;

корректировки и нанесения ударов по самим средствам ПВО.

Ранее в украинской разведке заявляли, что никто не знает, когда будет следующая ракетная атака со стороны РФ, поскольку страна-агрессор руководствуется собственной логикой.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар в любое время.

