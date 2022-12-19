В Минобороны объяснили, как РФ использует информацию в соцсетях для ракетных ударов по Украине
РФ изучает соцсети и данные разведке перед нанесением ракетных ударов. (Фото:Полиция Киевской области)
Российские оккупанты изучают информацию из социальных сетей и данные разведки перед нанесением ракетных ударов по территории Украины.
Как сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram, РФ использует воздушную и наземную агентурную разведку, изучает социальные сети украинских пользователей и разнообразные паблики.
В ведомстве призвали не публиковать:
- фото и видео пусков украинских ракет ПВО;
- фото и видео позиций украинских средств ПВО;
- свое мнение по поводу того, какое украинское оружие где может стоять и какие объекты прикрывать;
- сколько единиц техники видели или пусков ракет было слышно.
По данным Минобороны, РФ использует такую информацию для:
- разведки;
- прокладывание маршрутов применения ракет для обхода ПВО;
- корректировки и нанесения ударов по самим средствам ПВО.
Ранее в украинской разведке заявляли, что никто не знает, когда будет следующая ракетная атака со стороны РФ, поскольку страна-агрессор руководствуется собственной логикой.
Президент Владимир Зеленский также отмечал, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар в любое время.