В Минобороны объяснили, как РФ использует информацию в соцсетях для ракетных ударов по Украине

19 декабря, 13:34
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РФ изучает соцсети и данные разведке перед нанесением ракетных ударов. (Фото:Полиция Киевской области)

РФ изучает соцсети и данные разведке перед нанесением ракетных ударов. (Фото:Полиция Киевской области)

Российские оккупанты изучают информацию из социальных сетей и данные разведки перед нанесением ракетных ударов по территории Украины.

Как сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram, РФ использует воздушную и наземную агентурную разведку, изучает социальные сети украинских пользователей и разнообразные паблики.

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В ведомстве призвали не публиковать:

  • фото и видео пусков украинских ракет ПВО;
  • фото и видео позиций украинских средств ПВО;
  • свое мнение по поводу того, какое украинское оружие где может стоять и какие объекты прикрывать;
  • сколько единиц техники видели или пусков ракет было слышно.

По данным Минобороны, РФ использует такую информацию для:

  • разведки;
  • прокладывание маршрутов применения ракет для обхода ПВО;
  • корректировки и нанесения ударов по самим средствам ПВО.

Ранее в украинской разведке заявляли, что никто не знает, когда будет следующая ракетная атака со стороны РФ, поскольку страна-агрессор руководствуется собственной логикой.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар в любое время.

https://www.youtube.com/watch?v=CuaJosL9xxc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Минобороны Украины Соцсети Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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