Россия перебросила мобилизованных на юг Украины: их используют как пушечное мясо — оперативное командование 6 октября, 15:01 Россия использует мобилизованных как пушечное мясо (Фото:Генштаб)

Россия начала использовать своих мобилизованных на юге Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, мобилизованные из РФ не очень подготовлены и «скорее выполняют роль пушечного мяса».

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4 октября Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что первые мобилизованные россияне начали сдаваться в плен — в Украине запустили соответствующую «горячую линию» Хочу жить.

6 октября представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов заявил, что реальное количество уже мобилизованных на войну против Украины россиян составляет более 100 тысяч человек, а не 200 тысяч, как об этом говорит министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу.

Издание Forbes сообщило, что почти через две недели после объявления «частичной» мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек.