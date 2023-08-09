Берегут кадровых военных. Оккупанты отправляют на штурмы мобилизованных и заключенных — ЦНС

9 августа, 05:48
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Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские захватчики используют мобилизованных и заключенных для массированных штурмов украинских позиций. Если им удается достичь результата, в бой отправляют кадровых военнослужащих.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Военное руководство ВС НФ использует практику применения мобилизованных и заключенных для массированных штурмов украинских позиций. Лишь после того, как командование видит успех таких штурмов — применяются кадровые военные. Такие методы используются практически вдоль всей линии фронта», — говорится в сообщении.

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По информации подполья, личный состав оккупантов, которых отправляют на штурмы, не подготовлены и не укомплектованы должным образом для таких операций.

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Отмечается, что военное руководство врага не учитывает большие потери, поскольку на осень в РФ запланирована новая волна мобилизации.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Война России против Украины

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