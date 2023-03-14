В ходе ракетных атак РФ применяет фальш-цели: в ОК Юг рассказали, эффективна ли такая тактика 14 марта, 11:06 РФ во время массированных ракетных атак все чаще использует фальш-цели (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Оккупационные войска РФ в ходе массированных ракетных атак все чаще применяют так называемые фальш-цели.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, Силы обороны Украины знают об этой тактике оккупантов и эффективно ей противодействуют.

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Гуменюк рассказала, что с помощью фальщ-целей РФ пытается обнаружить украинскую ПВО и попытаться спровоцировать ее работу, чтобы потом нанести по ней удар.

«Но сейчас эта работа безэффективна», — добавила она.

Накануне Гуменюк сообщала, что есть признаки того, что Россия готовится к новому ракетному удару по территории Украины.