В ходе ракетных атак РФ применяет фальш-цели: в ОК Юг рассказали, эффективна ли такая тактика

14 марта, 11:06
Поделиться:
РФ во время массированных ракетных атак все чаще использует фальш-цели (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

РФ во время массированных ракетных атак все чаще использует фальш-цели (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Оккупационные войска РФ в ходе массированных ракетных атак все чаще применяют так называемые фальш-цели.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, Силы обороны Украины знают об этой тактике оккупантов и эффективно ей противодействуют.

Видео дня

Читайте также:
«Они в отчаянии». В ОК Юг рассказали о новой тактике ракетных ударов оккупантов

Гуменюк рассказала, что с помощью фальщ-целей РФ пытается обнаружить украинскую ПВО и попытаться спровоцировать ее работу, чтобы потом нанести по ней удар.

«Но сейчас эта работа безэффективна», — добавила она.

Накануне Гуменюк сообщала, что есть признаки того, что Россия готовится к новому ракетному удару по территории Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X