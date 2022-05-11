«Хоть к Марсу, хоть к Юпитеру». В России сочинили четыре сценария присоединения Херсонской области — ни один не срабатывает 11 мая, 19:48 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Митинг в оккупированном Херсоне, 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS)

Все 49 территориальных общин Херсонской области сейчас находятся под полным либо частичным контролем российских войск. Оккупанты и их местные пособники постоянно вбрасывают в информационное поле варианты перевода региона под политический контроль Москвы. Украинские власти утверждают, что ВСУ в любом случае освободят область. НВ анализирует планы России на предмет реальности их воплощения.



Рано утром 24 февраля группировка российских войск из Крыма, перейдя перешеек, вторглась на территорию Скадовского и Генического районов Херсонской области. В первые несколько суток войны противник занял крупнейшие города региона, 2 марта войска РФ установили контроль над областным центром.

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Областная военная администрация не могла исполнять свои функции. В то же время, несмотря на оккупацию, мэрия Херсона работала до 25 апреля. В городе регулярно проводились демонстрации под сине-желтыми знаменами.

Попытки организовать оккупационную администрацию долгое время были безуспешными, пока 26 апреля россияне не назначили бизнесмена Александра Кобца «главой области», а пророссийского политика Владимира Сальдо — «мэром» Херсона.

Оккупанты уже третий месяц распространяют фейки о скором вхождении Херсонщины в состав России, внедрении там законодательства страны-агрессора и начале хождения рубля. Наиболее часто звучат такие варианты аннексии: квазиобразование «Херсонская народная республика», присоединение области к Крыму, создание «Таврической губернии» или указ диктатора Владимира Путина о появлении в РФ субъекта федерации «Херсонская область».

«ХерНР»

Уже 4 марта прозвучала идея создания «народной республики» по образцу «ДНР» и «ЛНР» с последующим референдумом. В этот день, как сообщали оставшиеся в оккупации жители, в Херсоне должен был состояться пророссийский митинг, однако он был сорван местными активистами.

По словам депутата облсовета Сергея Хланя, в первой половине марта его коллег обзванивали люди, представлявшиеся «новой администрацией Херсонской области» и предлагавшие вынести вопрос учреждения «ХНР» на сессию. «Я сразу проинформировал Офис президента Украины об этом, сразу мы созвали внеочередную сессию Херсонского облсовета и подготовили обращение ко всем украинским государственным органам, что Херсонская область — это неотъемлемая часть Украины, чтобы исключить любую трактовку оккупантов о возможном образовании бутафорского референдума за „народную республику“ под дулами автоматов», — рассказывал Хлань DW.

Фото: Радио Свобода

Против инициативы оккупантов выступили даже фракции прокремлевской ОПЗЖ из местных советов.

Быстро провести «референдум» врагам не удалось, и он был перенесен на 27 апреля.

По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, на время проведения «референдума» оккупанты намеревались закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь. «По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают „бюллетени“ для проведения „референдума“. Очевидно, все протоколы о результатах „голосования“ будут подготовлены заранее и завезены в областной центр», — утверждала Денисова.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля заявил, что выйдет из любых переговоров со страной-агрессором в случае проведения псевдореферендума во временно оккупированных регионах. Он также называл подобные потуги «жалкими» и рекомендовал жителям юга Украины не сотрудничать с оккупантами.

Угроза подействовала: уже 25 апреля замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал, что якобы «не слышал ничего» о подготовке проведения в Херсоне какого-либо плебисцита.

Городской голова областного центра Игорь Колыхаев рассказал НВ, что ходили слухи о проведении «референдума» в один из дней с 1 по 10 мая, но они оказались «вбросами». «Я не вижу, чтобы печатались листовки, чтобы как-то на биллбордах были назначены те или иные даты, что того или иного числа будут референдумы, у меня нет такой информации. И это же референдум не только в Херсоне, еще по всей Херсонщине, — отметил мэр. — Когда идут бои, когда есть линии разграничения, это очень тяжело проводить. Но если у РФ есть желание сделать картинку, то они ее сделают в любом случае».

Объединить с Крымом

В 2014 году Россия включила аннексированный полуостров Крым в свой состав в качестве «субъекта федерации». Этот шаг не был признан ООН и привел к наложению на РФ жестких санкций со стороны ведущих стран свободного мира.

В марте 2022-го раздались голоса об изменении границ «Республики Крым». Владимир Константинов, называющий себя «спикером государственного совета» полуостров, сообщил пропагандистскому каналу Вести-Крым, что ему якобы приходят звонки от жителей Херсонской области с просьбой присоединить регион: «Это очень сложный процесс. Звонки и сейчас приходят. Это те люди, которые не потеряли здравый смысл. Они точно знают, что Украины в том виде государственности — нет», — говорил Константинов.

Такой сценарий обсуждался всерьез, подтвердила в мае постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. По ее словам, об этом велись публичные дискуссии на территории полуострова, в частности, в оккупационной администрации Крыма. Сюжеты, которые готовят крымские медиа, выходили с геотитром Крым 24 — Херсон, Запорожье, рассказала Ташева на брифинге в Укринформе. Вполне вероятно, что оккупанты рассматривают сценарий присоединения оккупированных территорий к Крыму и формирования так называемого крымского федерального округа, предположила постпред.

Впрочем, эта идея сошла на нет сама собой. Владимир Сальдо, возглавивший оккупационную горадминистрацию Херсона, 10 мая заявил ТАСС, что планов изменения административно-территориального устройства области не существует и объединять ее с Крымом никто не собирается. «Это разговоры из сферы кулуарных предположений», — констатировал коллаборант.

Сам же Константинов теперь утверждает, что «слияние южных областей Украины с Крымом нецелесообразно» и что «у региона должен быть свой путь».

«Южная Русь», или « Таврическая губерния»

В российской Госдуме пошли дальше, предложив воссоздать… Таврическую губернию с центром в Симферополе. В нее в ХІХ веке входили территории Крыма, Херсонской области и приазовской части Запорожской области. «Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым как оплот развития, безопасности и стабильности», — сказал 10 апреля РИА Новости «депутат» Думы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет.

Как объяснял крымский телеграм-канал ЧКХ, Михаил Шеремет является «рупором» российского главы Крыма Сергея Аксенова. «Говорят, что Аксенов посылает по разным каналам в Москву свою готовность возглавить возможную агломерацию Крыма, Херсона и Запорожья. Но такая вероятность не велика, учитывая ряд вопросов к губернатору», — считают авторы канала.

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Мысль о превращении оккупированных южных регионов Украины в некое гигантское квазигосударственное образование занимает многих и в околокремлевских кругах, выяснил проект Схемы. Журналисты обнародовали Манифест Южнорусского народного Собора, в котором говорилось об учреждении «нового государства Южная Русь», которая стала бы «наследницей» Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи, Новороссии времен Екатерины Великой и УССР. Авторы «манифеста» называли православие «фундаментом нашей культуры и идентичности», при этом украинский язык обозначен как «наречие».

Изучение метаданных исходного документа помогло установить автора, Романа Романова, и дату создания — 16 апреля. «Человек с таким ФИО имеет прямое отношение к правящей в РФ пропутинской партии. Роман Николаевич Романов — заместитель председателя центрального исполнительного комитета Единой России», — писали Схемы.

По сведениям проекта, первым получателем «манифеста» был заместитель спикера Совета Федерации России Андрей Турчак. Именно он 6 мая посетил Херсон и сделал громкое заявление. «Россия здесь навсегда. В этом не должно быть сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет», — сказал сенатор.

Российский сенатор Андрей Турчак (слева) и главарь "ДНР" Денис Пушилин в Херсоне / Фото: Скриншот РИА Новости / Twitter

В то же время никакой конкретики о статусе и границах региона Турчак не привел.

Просто аннексия

11 мая Кирилл Стремоусов, который считает себя «заместителем главы администрации Херсонской области», заявил, что оккупационные власти обратятся к Владимиру Путину с просьбой напрямую включить регион в состав России как еще одну область.

«Город Херсон — это Россия, никаких „ХНР“ на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», — цитирует Стремоусова РИА Новости. Предатель считает, что до конца года регион перейдет на российское законодательство.

В Кремле предложили коллаборантам не спешить, пока не будет «юридических механизмов». «Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными», — подчеркнул спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Отреагировали и в Киеве. «Единственное обращение, которое могут готовить гауляйтеры Херсонской области, — прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты», — заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

…Общественная активистка из Херсона Оксана Глебушкина убеждена, что озвучиваемые идеи — всего лишь плод воображения российских пропагандистов.

«Херсонцы доказали всем, что Херсон — это Украина, и потому российские оккупанты могут только озвучивать свои больные фантазии. Инструменты для их воплощения у них не работают», — цитирует Глебушкину Суспильне.

Отстутствие реальных планов и механизмов формальной аннексии Херсонской области не означает, что она не не происходит в реальности, полагает советник главы ОП Алексей Арестович. Оккупанты завозят в Херсон воспитателей детсадов из России и ОРДЛО, заявили о новых учебных программах для школ, объявили набор в полицию, а предпринимателям сообщили, что с 1 мая они должны платить налоги в российский бюджет, напомнил он. «Россияне таким образом фактически проводят мероприятия по присоединению Херсона к РФ — пока без провозглашения, но на уровне практических действий… Уже ползучая аннексия де-факто идет», — сказал Арестович в эфире Фейгин LIVE.

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