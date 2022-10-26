Генштаб сообщил, как РФ пытается искать новые источники для восполнения своих огромных потерь
Россия пытается восполнить свои огромные боевые потери в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
В России ищут дополнительные источники для восполнения своих огромных боевых потерь в войне против Украины.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 26 октября.
По данным Генштаба, в РФ продолжается работа с уволенными из-за ранения военнослужащими.
Им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки.
Генштаб сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 68420 своих военных, за минувшие сутки — 480.
Также оккупанты потеряли более 16 000 единиц техники.