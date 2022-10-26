Генштаб сообщил, как РФ пытается искать новые источники для восполнения своих огромных потерь 26 октября, 08:14 Россия пытается восполнить свои огромные боевые потери в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В России ищут дополнительные источники для восполнения своих огромных боевых потерь в войне против Украины.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 26 октября.

По данным Генштаба, в РФ продолжается работа с уволенными из-за ранения военнослужащими.

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Им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки.

Генштаб сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 68420 своих военных, за минувшие сутки — 480.

Также оккупанты потеряли более 16 000 единиц техники.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ