РФ исчерпала запасы Искандеров, но у страны-агрессора остаются ракеты Х-22 и С-300 — Воздушные силы

28 октября, 15:37
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Россияне наносят удары Искандерами только по критической инфраструктуре, а не по военным целям (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Россияне наносят удары Искандерами только по критической инфраструктуре, а не по военным целям (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У России заканчиваются Искандеры, поэтому Москва пытается получить баллистические ракеты у Ирана. Однако у страны-агрессора все еще остаются ракеты Х-22 и С-300.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

«Ракет мало. Их больше нигде не взять, кроме как у Ирана. Еще Северная Корея у них союзник. Ракеты Искандер у противника в очень серьезном дефиците. Неприкосновенный запас они уже исчерпывают, исчерпали собственно. Поэтому баллистические ракеты они просят у Ирана», — сказал Игнат.

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Спикер добавил, что россияне наносят удары Искандерами только по критической инфраструктуре, а не по военным целям.

«Что-то у них еще остается. Они имеют Х-22 в достаточном количестве. Непонятно, какое состояние ракет и насколько точно они будут лететь. И плюс не будем забывать, что ракет С-300 у них могут быть тысячи», — подчеркнул он.

14 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что у России осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которые она имела в своем арсенале в начале полномасштабного вторжения в Украину.

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По данным министра, в арсенале России осталось:

  • 124 ракеты Искандер из 900, которые были в начале вторжения;
  • 272 Калибра из 500;
  • 213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из 444.
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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Иран Ракеты Войска РФ

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