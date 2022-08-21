Сводка Генштаба. Россия частично закрывает воздушное пространство в трех областях на следующей неделе

21 августа, 18:57
Украинские военные возле поврежденного армией РФ жилого дома в Северске Донецкой области, 20 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинские военные возле поврежденного армией РФ жилого дома в Северске Донецкой области, 20 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

РФ закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на вечер воскресенья, 21 августа.

Ситуация на фронте следующая:

  • На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. На Северском — оккупанты проводят ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей и обстреливают районных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.
  • На Харьковском направлении армия РФ обстреляла из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда населенных пунктов и нанесла авиаудары возле Старого Салтова и Гусаровки.
  • На Славянском направлении враг осуществляет пополнение запасов боеприпасов. Россияне провели разведку боем в направлениях Петрополье — Дмитровка, Пасека — Богородичное. Однако успеха не имели и отошли.
  • Оккупанты пытались вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка — Новая Дмитровка, Довгенькое — Долина, Сулиговка — Дубравное и Петрополье — Карнауховка, но понесли потери и отступили.
  • На Бахмутском направлении россияне задействовали разнокалиберное оружие возле ряда населенных пунктов, а также авиацию недалеко от Зайцевого, Бахмута и Соледара. Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское — Бахмутское, Семигорье — Зайцево, Новоселовка — Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил.
  • На Авдеевском направлении российские военные нанесли авиаудары возле Марьинки, Водяного и Красногоровки и неудачно провели разведку боем в направлении Спартак — Опытное. Отошли.
  • Армия РФ пыталась наступать и штурмовать направления Новоселовка Вторая — Красногоровка, Веселое — Пески, Александровка — Марьинка, чтобы улучшить тактическое положение. Однако с потерями отступила.
  • На Новопавловском направлении россияне безуспешно пытались наступать в направлении Луганское — Победа, но вражеские подразделения РФ имеют частичный успех в районе Лозовский — Пески.
  • На Запорожском направлении РФ открыла огонь по ряду населенных пунктов, на Южнобужском — применяла средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения.
  • Россияне пытались продвинуться по направлению к Александровке — Таврическому, но безуспешно. В районе Васильки — Благодатное имеют частичный успех.
  • Корабельная группировка противника в готовности к применению высокоточного оружия удерживает пять носителей крылатых ракет морского базирования.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02w91VvJtku6EtgS2fsMZeMPN3d6fWB3jwnyywDJoaDWraiyDzSehQ8f2XApZeR3iSl
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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