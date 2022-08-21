Сводка Генштаба. Россия частично закрывает воздушное пространство в трех областях на следующей неделе 21 августа, 18:57 Украинские военные возле поврежденного армией РФ жилого дома в Северске Донецкой области, 20 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

РФ закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на вечер воскресенья, 21 августа.

Ситуация на фронте следующая:

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. На Северском — оккупанты проводят ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей и обстреливают районных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

и направлениях без существенных изменений. На — оккупанты проводят ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей и обстреливают районных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей. На Харьковском направлении армия РФ обстреляла из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда населенных пунктов и нанесла авиаудары возле Старого Салтова и Гусаровки.

направлении армия РФ обстреляла из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда населенных пунктов и нанесла авиаудары возле Старого Салтова и Гусаровки. На Славянском направлении враг осуществляет пополнение запасов боеприпасов. Россияне провели разведку боем в направлениях Петрополье — Дмитровка, Пасека — Богородичное. Однако успеха не имели и отошли .

направлении враг осуществляет пополнение запасов боеприпасов. Россияне провели разведку боем в направлениях Петрополье — Дмитровка, Пасека — Богородичное. . Оккупанты пытались вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка — Новая Дмитровка, Довгенькое — Долина, Сулиговка — Дубравное и Петрополье — Карнауховка, но понесли потери и отступили .

. На Бахмутском направлении россияне задействовали разнокалиберное оружие возле ряда населенных пунктов, а также авиацию недалеко от Зайцевого, Бахмута и Соледара. Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское — Бахмутское, Семигорье — Зайцево, Новоселовка — Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил.

направлении россияне задействовали разнокалиберное оружие возле ряда населенных пунктов, а также авиацию недалеко от Зайцевого, Бахмута и Соледара. Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское — Бахмутское, Семигорье — Зайцево, Новоселовка — Нью-Йорк. На Авдеевском направлении российские военные нанесли авиаудары возле Марьинки, Водяного и Красногоровки и неудачно провели разведку боем в направлении Спартак — Опытное. Отошли .

направлении российские военные нанесли авиаудары возле Марьинки, Водяного и Красногоровки и неудачно провели разведку боем в направлении Спартак — Опытное. . Армия РФ пыталась наступать и штурмовать направления Новоселовка Вторая — Красногоровка, Веселое — Пески, Александровка — Марьинка, чтобы улучшить тактическое положение. Однако с потерями отступила .

. На Новопавловском направлении россияне безуспешно пытались наступать в направлении Луганское — Победа, но вражеские подразделения РФ имеют частичный успех в районе Лозовский — Пески .



направлении россияне безуспешно пытались наступать в направлении Луганское — Победа, но вражеские подразделения РФ . На Запорожском направлении РФ открыла огонь по ряду населенных пунктов, на Южнобужском — применяла средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения.

направлении РФ открыла огонь по ряду населенных пунктов, на — применяла средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения. Россияне пытались продвинуться по направлению к Александровке — Таврическому, но безуспешно. В районе Васильки — Благодатное имеют частичный успех .

. Корабельная группировка противника в готовности к применению высокоточного оружия удерживает пять носителей крылатых ракет морского базирования.

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