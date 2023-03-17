В Воздушных силах рассказали, какую хитрость использует РФ во время атак ракетами и дронами
Для массированных ударов по Украине РФ использует хитрость (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Во время планирования массированных атак ракетами и дронами по Украине оккупационные войска РФ используют некоторые хитрости.
Как рассказал в интервью 24 каналу пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, РФ учитывает все разведданные, особенно те, что касаются космической разведки, а также работы агентуры.
«И плюс люди, которые могут фотографиями помогать врагу. Кроме того, аэроразведка тоже ведется, чтобы выявить позиции. Тот же А-50 взлетает, когда работает наша ПВО, он видит примерные места пусков. Каждый раз они разные, но они составляют определенный алгоритм», — отметил он.
По словам представителя командования, украинские силы знают эту схему, но оккупанты тоже это учитывают при планировании следующих атак.
Поэтому захватчики прокладывают маршрут ракет и ударных дронов таким образом, что они могут летать даже по кругу.
«Они используют рельеф местности, русла Днепра, Днестра, Южного Буга, чтобы и ракета, и Shahed летели как можно ниже. Там подловить и сбить воздушную цель трудно, потому что радиолокационно их не видно. Крылатые ракеты так и спроектированы, чтобы прижиматься ниже к земле, сканируя во время полета рельеф местности», — отметил Игнат.
Ранее в украинской разведке заявили, что Россия будет продолжать наносить ракетные удары, но их массированность и частота будет зависеть от способности накопить запасы.