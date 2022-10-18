Войскам РФ дали задачу захватить Бахмут до конца октября — Маляр

18 октября, 11:19
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Украинским военным удается сдерживать врага, не давая ему продвигаться (Фото:ВСУ)

Украинским военным удается сдерживать врага, не давая ему продвигаться (Фото:ВСУ)

Кремлевский режим приказал своим оккупационным войскам захватить Бахмут Донецкой области уже до конца октября.

Об этом эфире телеканала «Мы — Украина» сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, ситуация на фронте сейчас разная, в зависимости от направлений, однако самые сложные бои на сегодняшний день идут именно в районе Бахмута.

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«Россияне поставили своим войскам, уже пятый раз с начала полномасштабного вторжения, срок, когда они должны выйти полностью на границы Донецкой области. И у них сейчас план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут. И поэтому, действительно, там сейчас очень горячие бои происходят. Это очень тяжелые бои», — рассказала Маляр.

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В то же время она подчеркнула, что ВСУ продолжают надежно держать оборону.

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«Мы держим оборону, мы не даем врагу просунуться. Он на окраинах города, но мы не даем продвигаться вперед. Однако не стоит недооценивать врага. Мы должны понимать, что это очень сильный враг. И сегодня на Бахмутском направлении Вооруженные силы используют всю возможную мощь, которую только можно, для того, чтобы враг не продвигался», — отметила замминистра.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины Анна Маляр

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