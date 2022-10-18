Войскам РФ дали задачу захватить Бахмут до конца октября — Маляр 18 октября, 11:19 Украинским военным удается сдерживать врага, не давая ему продвигаться (Фото:ВСУ)

Кремлевский режим приказал своим оккупационным войскам захватить Бахмут Донецкой области уже до конца октября.

Об этом эфире телеканала «Мы — Украина» сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ситуация на фронте сейчас разная, в зависимости от направлений, однако самые сложные бои на сегодняшний день идут именно в районе Бахмута.

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«Россияне поставили своим войскам, уже пятый раз с начала полномасштабного вторжения, срок, когда они должны выйти полностью на границы Донецкой области. И у них сейчас план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут. И поэтому, действительно, там сейчас очень горячие бои происходят. Это очень тяжелые бои», — рассказала Маляр.

В то же время она подчеркнула, что ВСУ продолжают надежно держать оборону.

«Мы держим оборону, мы не даем врагу просунуться. Он на окраинах города, но мы не даем продвигаться вперед. Однако не стоит недооценивать врага. Мы должны понимать, что это очень сильный враг. И сегодня на Бахмутском направлении Вооруженные силы используют всю возможную мощь, которую только можно, для того, чтобы враг не продвигался», — отметила замминистра.