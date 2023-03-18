Дефицит рабочей силы. Россияне хотят отправить еще 250 медиков и педагогов на оккупированные территории Украины — Центр нацсопротивления 18 марта, 17:45 Бахмут (Фото:REUTERS/Alex Babenko/File Photo)

Россияне испытывают дефицит рабочей силы на временно оккупированных территориях и вынуждены завозить своих «гастролеров». Речь идет о 125 врачах и 125 медсестрах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Оккупанты планируют завезти новую партию врачей в захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о 250 „гастролерах“, из которых 125 врачей и 125 медсестер», — говорится в сообщении.

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Также враг планирует ввезти новую партию педагогов в Херсонскую область, где местные гауляйтеры пожаловались на дефицит кадров.

«Это хорошо иллюстрирует уровень поддержки оккупантов со стороны местного населения, ведь в регионе стало меньше больниц и школ после выезда большинства населения, и все равно персонала, согласившегося на сотрудничество с врагом, не хватает», — отметили в ЦНС.

Россияне продолжают свозить во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области врачей и учителей, подыскивая им «ничейные» квартиры. У оккупантов кадровый дефицит, так как большинство местных специалистов уехали из региона.