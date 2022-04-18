Хочет обменять на Медведчука: Кремль опубликовал видео с захваченными в Мариуполе британцами

18 апреля, 15:15
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Пленные британцы обратились к Борису Джонсону (Фото:Коллаж НВ)

Пленные британцы обратились к Борису Джонсону (Фото:Коллаж НВ)

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Кремлевская пропаганда опубликовала видео с гражданами Великобритании Эйденом Эслином и Шоном Пиннером, захваченными ВС РФ в осажденном Мариуполе.

Как утверждается, оба иностранца участвовали в защите города от вторжения российских войск.

В своем обращении к британскому премьеру Борису Джонсону, которое, по мнению журналистов Daily Mail, было записано под давлением, мужчины просят обменять их на прокремлевского нардепа Виктора Медведчука, арестованного украинскими властями по обвинению в госизмене.

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«Я понимаю ситуацию… Я хотел бы обратиться к правительству с просьбой отправить меня домой, я хотел бы снова увидеть свою жену. Мы рассчитываем на обмен меня и Эйдена Эслина на господина Медведчука. Я был бы очень признателен за вашу помощь в этом вопросе», — заявил Пиннер.

В свою очередь СБУ обнародовала видео с Медведчуком, который просит обменять его на жителей и защитников Мариуполя.

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Подозреваемый в госизмене нардеп, являющийся кумом главы Кремля Владимира Путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

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Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Великобритания Мариуполь Российская агрессия Пленные Виктор Медведчук Борис Джонсон Российская пропаганда Война России против Украины

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