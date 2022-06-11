Оккупанты РФ готовятся к наступлению на Славянск и Северск, закрепляются на окраине Орехового — сводка Генштаба

11 июня, 07:27
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Украинские военные возле линии фронта в Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko/File Photo)

Украинские военные возле линии фронта в Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko/File Photo)

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступлению на Славянск. Они осуществляют штурм в направлении Пасека — Богородичное, имеют успех и пытаются закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00 субботы, 11 июня.

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  • На волынском и полесском направлениях до семи батальонам ВС Беларуси продолжают усиливать границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях. До 18 июня должны проверить боевую готовность вооруженных сил, до 8 июля — закрыть воздушное пространство над южной частью Беларуси, — так, эти сроки продлены, заявили в Генштабе.
  • На северском направлении россияне удерживают до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа на участке границы с Украиной в Брянской и Курской областях.
  • На харьковском — основные усилия армия РФ сосредоточивает на обороне и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск к госгранице.
  • На лиманском направлении враг перегруппировывает войска и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для подготовки к наступлению на Славянск и Северск.
  • На северодонецком направлении оккупанты ведут наступление в направлении Новотошковское — Орехово, имеют частичный успех и закрепляются на северной окраине Орехового. В Северодонецке продолжают вести штурмовые действия.
  • Российские военные перегруппируются на бахмутском направлении, чтобы наступать на Николаевку и Камышеваху.
  • На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях активно применяют авиацию, чтобы помешать Украине перебрасывать резервы на другие направления.
  • На южнобужском направлении военные РФ пытаются улучшить фортификационное оборудование второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные возле мостов через Северо-Крымский канал.
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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Славянск Донецкая область Луганская область Северск Война России против Украины Генштаб ВСУ

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