Оккупанты РФ готовятся к наступлению на Славянск и Северск, закрепляются на окраине Орехового — сводка Генштаба 11 июня, 07:27 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные возле линии фронта в Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko/File Photo)

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступлению на Славянск. Они осуществляют штурм в направлении Пасека — Богородичное, имеют успех и пытаются закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00 субботы, 11 июня.

На волынском и полесском направлениях до семи батальонам ВС Беларуси продолжают усиливать границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях. До 18 июня должны проверить боевую готовность вооруженных сил, до 8 июля — закрыть воздушное пространство над южной частью Беларуси, — так, эти сроки продлены, заявили в Генштабе.

и до семи батальонам ВС Беларуси продолжают усиливать границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях. До 18 июня должны проверить боевую готовность вооруженных сил, до 8 июля — закрыть воздушное пространство над южной частью Беларуси, — так, эти сроки продлены, заявили в Генштабе. На северском направлении россияне удерживают до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа на участке границы с Украиной в Брянской и Курской областях.

россияне удерживают до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа на участке границы с Украиной в Брянской и Курской областях. На харьковском — основные усилия армия РФ сосредоточивает на обороне и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск к госгранице.

— основные усилия армия РФ сосредоточивает на обороне и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск к госгранице. На лиманском направлении враг перегруппировывает войска и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для подготовки к наступлению на Славянск и Северск.

враг перегруппировывает войска и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для подготовки к наступлению на Славянск и Северск. На северодонецком направлении оккупанты ведут наступление в направлении Новотошковское — Орехово, имеют частичный успех и закрепляются на северной окраине Орехового. В Северодонецке продолжают вести штурмовые действия.

оккупанты ведут наступление в направлении Новотошковское — Орехово, имеют частичный успех и закрепляются на северной окраине Орехового. В Северодонецке продолжают вести штурмовые действия. Российские военные перегруппируются на бахмутском направлении , чтобы наступать на Николаевку и Камышеваху.

, чтобы наступать на Николаевку и Камышеваху. На авдеевском , кураховском , новопавловском и запорожском направлениях активно применяют авиацию, чтобы помешать Украине перебрасывать резервы на другие направления.

, , и направлениях активно применяют авиацию, чтобы помешать Украине перебрасывать резервы на другие направления. На южнобужском направлении военные РФ пытаются улучшить фортификационное оборудование второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные возле мостов через Северо-Крымский канал.

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