Не только Донбасс и юг. РФ хочет аннексировать Харьковскую область — ISW

10 июля, 04:27
Следствие российских атак на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Следствие российских атак на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Кремль не отказывается от попыток аннексировать, кроме Донбасса и юга Украины, Харьковскую область. Оккупанты в Харьковской области обнародовали новый флаг для оккупационного режима.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Оккупационные власти Харьковской области заявили, что Харьковская область является «неотъемлемой частью российской земли», указывая на то, что Кремль, вероятно, намерен аннексировать часть или всю Харьковскую область. Оккупанты обнародовали новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из Харьковского герба XVIII ст.

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«Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России четко указывают на аннексию…и это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержание юга Украины», — отмечают аналитики.

Ключевые выводы аналитиков:

Оккупанты продолжали безуспешные штурмы к северо-западу от Славянска и вели наступательные действия к востоку от Северского из района Лисичанска.

Российские войска продолжали локализованные атаки северо-западнее Харькова, вероятно, пытаясь защитить российские наземные линии связи в этом районе.

Захватчики продолжают сталкиваться с нехваткой личного состава и техники, полагаясь на старые бронетранспортеры и запуская новые кампании скрытой мобилизации.

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Российские войска продолжали выдвигать условия для аннексии Донбасса, Харьковской области и юга Украины.

ISW отмечает, что 9 июля российские войска не получили подтвержденных территориальных достижений возле Харькова, но продолжали попытки вероятных разрушительных атак, чтобы помешать украинским контратакам.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Харьковская область Харьков Юг Украины Война России против Украины

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