РФ готовится задействовать в Украине резервные батальоны — Минобороны Британии

12 июня, 16:07
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Российские оккупанты в городе Попасная, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в городе Попасная, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия стремится к созданию большего количества боевых подразделений для развертывания в Украине.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

«В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона в некоторых боевых порядков. Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что третьи батальоны в бригадах зачастую укомплектованы не полностью — России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для переброски этих подразделений в Украину.

«Одновременное развертывание всех трех их батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций», — отметили в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что РФ использует свое преимущество в соотношении сил и артиллерии, чтобы постепенно захватить территорию в Северодонецке и вокруг него.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1535934097557692417
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Великобритания Война России против Украины

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