РФ готовится задействовать в Украине резервные батальоны — Минобороны Британии 12 июня, 16:07 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в городе Попасная, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия стремится к созданию большего количества боевых подразделений для развертывания в Украине.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

«В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона в некоторых боевых порядков. Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что третьи батальоны в бригадах зачастую укомплектованы не полностью — России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для переброски этих подразделений в Украину.

«Одновременное развертывание всех трех их батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций», — отметили в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что РФ использует свое преимущество в соотношении сил и артиллерии, чтобы постепенно захватить территорию в Северодонецке и вокруг него.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.