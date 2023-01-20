Россия готовится к скрытой мобилизации в оккупированном Крыму — Генштаб 20 января, 07:44 Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Страна-агрессор Россия готовится к скрытой мобилизации в оккупированном Крыму, сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 20 января, в Facebook.

«На временно оккупированных территориях автономной республики Крым Россия готовится к скрытой мобилизации», — говорится в сообщении.

По информации Генштаба, в городе Севастополь, вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.

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По данным украинской разведки, Россия собирается мобилизовать 500 тысяч человек в дополнение к 300 тысячам, которые были мобилизованы ранее.

В России отрицают, что готовят вторую волну мобилизации. Путин даже заявлял, что «глупо» говорить о новом призыве. В сентябре 2022 года в Кремле также до последнего отрицали аналогичные планы, прежде чем в конце концов объявить «частичную мобилизацию».