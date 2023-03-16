Войска РФ готовятся к оборонительным действиям в Крыму: в ГУР назвали признаки 16 марта, 14:06 Осенью 2022 года начали появляться спутниковые снимки окоп россиян на севере оккупированного Крыма (Фото:Benjamin Pittet/Twitter)

Российские оккупанты готовятся вести оборонительные действия в оккупированном Крыму, заявил заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

В эфире национального телемарафона он заявил, что для этого поддерживается в боевой готовности инфраструктура.

«Что можем сказать: инфраструктура поддерживается в боевой готовности, это мощный сухопутный и авиационный компоненты, размещенные в Крыму. Порядка 90 боевых самолетов и около 60 боевых вертолетов, которые находятся на территории Крыма», — отметил Скибицкий.

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Представитель ГУР добавил, что в Крыму была создана оборонная группировка, которая занимается оборудованием фортификационных сооружений и линии обороны. Больше всего таких сооружений на севере оккупированного полуострова и на юге херсонской области на подступах к Крыму.

«То есть они реально готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова», — резюмировал он.

Осенью 2022 года, на фоне заявлений властей Украины об освобождении Крыма, Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере оккупированного Крыма.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.

