Россия может готовить новый ракетный удар, несмотря на взрывы на аэродроме Энгельс — Воздушные силы 27 декабря, 13:04 Удар по аэродрому Энгельс не изменил планов оккупантов (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Несмотря на взрывы на аэродроме Энгельс, Россия не отказалась от планов нанести массированный ракетный удар по территории Украины.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, не исключено, что РФ попытается нанести удар на новогодние праздники.

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«Возможно, какие-то коррективы они там сделают. И президент, и высшее военное руководство подчеркивают, что угроза не прошла никуда, оккупанты не оставили намерений своих коварных. Возможно, где-то под новогодние праздники, возможно, в какие-то другие даты, чтобы бить по нашей инфраструктуре», — сказал Игнат.

О риске нового удара РФ предупреждала и руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, агрессор, вероятно, готовится к новой атаке на праздники, однако необязательно это будет массированный ракетный удар — могут использовать также иранские дроны из новой партии.

Второй за месяц удар по аэродрому Энгельс

В ночь на 26 декабря стало известно о мощном взрыве в районе российского военного аэродрома Энгельс-2, где базируются стратегические бомбардировщики и несколько авиаполков российской армии.

В Минобороны страны-агрессора утверждают, что «при подлете к военному аэродрому Энгельс» российская ПВО якобы сбила украинский беспилотник.



Ведомство подтвердило гибель троих российских военных.



Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал удар «последствиями российской агрессии».

Накануне в Воздушных силах призвали готовиться к новым ракетным ударам со стороны РФ.

Это уже второй за месяц взрыв на аэродроме Энгельс, который находится в 700 км от украинской границы.

Первый произошел 5 декабря. В этот же день взрыв прогремел на аэродроме Дягилево в Рязанской области.

По данным СМИ, в результате первой атаки вЭнгельсе могли быть повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.