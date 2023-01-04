В ОК Юг, допускают что РФ забрала ракетоносители с Черного моря, чтобы подготовить атаку на Рождество 4 января, 11:00 Россия может готовить свои ракетоносители к новой атаке по Украине на Рождество (Фото:Минобороны РФ)

Сейчас в Черном море находятся только три российских корабля, однако среди них нет ни одного ракетоносителя. В ОК Юг предполагают, что РФ забрала их, чтобы подготовить атаку на Рождество.



Об этом в комментарии 24 каналу заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Мы анализируем и ожидаем, что это (ракетная атака — ред.) может быть в районе православного Рождества», — сказала она.

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Гуменюк подчеркнула, что массированная атака РФ на Рождество вполне вероятна, однако оккупантам нужно несколько дней на подготовку к ней.

Кроме того, определенная активность ВСУ и сокращение личного состава РФ на востоке и юге Украины существенно озадачили агрессоров.

Она добавила, что украинцам нужно быть осторожными и днем и ночью, поскольку у РФ все еще достаточно иранских дронов, которые она использует в последнее время преимущественно ночью, надеясь, что в темное время суток их труднее заметить.

Ранее в разведке заявили, что следующий массированный ракетный удар со стороны РФ зависит от многих факторов, в частности от количества ракет.