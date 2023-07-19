РФ готовит провокацию на ЗАЭС с применением тяжелого вооружения — ГУР 19 июля, 16:06 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты снова готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения, сообщает украинская разведка.

По информации ГУР, «департамент военной контрразведки» ФСБ распространяет среди личного состава оккупационного контингента информацию о якобы подготовке украинскими Силами безопасности и обороны штурма ЗАЭС.

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Российские спецслужбы утверждают, что в конце июля 2023 года будет организован «штурм» атомной станции, в котором якобы должны принять участие «штурмовые группы» и неназванные «добровольческие вооруженные подразделения Украины».

Как уточняют в украинской разведке, тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции под чужим флагом, которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС. По имеющейся информации, сейчас готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины.

16 июля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что риск теракта на Запорожской атомной станции остается до тех пор, пока там находятся российские военные.

Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.